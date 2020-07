Destaques 20/07/2020 06:49 Redação I Nativa News Jovem de 18 anos morre após sofrer acidente de moto em Alta Floresta Foto: Reprodução Um jovem de 18 anos faleceu na tarde deste domingo (19) após se envolver em um acidente de trânsito o bairro Vila Nova em Alta Floresta. O jovem conduzia uma motocicleta e levava de carona a sua esposa, ambos foram socorridos ao Pronto Socorro do Hospital Regional. Conforme informações da Guarda Municipal de Trânsito, o acidente aconteceu na rua Orlândia, o motociclista seguia pela rua quando na esquina com a rua Cravinho se chocou na lateral de um veículo Corolla, que era conduzido por um homem de 53 anos. O jovem Diego da Silva Moreira foi socorrido ao Hospital Regional Albert Sabin, não resistiu e faleceu no final da tarde.

Veja também sobre Acidente Moto Alta Floresta Bairro Vila Nova Mato Grosso Voltar + Destaques