Destaques 20/07/2020 11:01 Paranaíta registra primeiro óbito por Covid-19 Foto: Reprodução O município de Paranaíta registrou neste domingo (19) a primeira morte por covid-19 desde o início da pandemia. Com medidas de prevenção duras, a prefeitura publicou uma mensagem de condolências aos familiares. No último Boletim Epidemiológico divulgado no dia 18, Paranaíta acumula 73 casos confirmados da doença no município, deste 19 recuperados. Recentemente classificada como "ALTO RISCO" na TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS, o município vem mantendo todos os esforços para amenizar a disseminação e promover a desaceleração da contaminação pelo vírus. Divino Romes estava internado em um hospital particular no município de Alta Floresta e acabou falecendo no domingo com complicações da doença. Romes era gerente da Cooperativa Sicredi em Paranaíta. Confira a mensagem publicada: “Neste momento de dor, o Senhor Prefeito de Paranaíta, Tony Rufatto vem solidarizar com a família, por essa perda imensurável. Pedindo a DEUS conforto para todos familiares e que o Espírito Santo conduza o 'Divino' para um lugar abençoado.”

Voltar + Destaques