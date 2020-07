Alta Floresta: Corpo de Bombeiros lançou operação de biodefesa com foco em edifícios públicos

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso lançou no último dia 15.07 a Operação Biodefesa MT que visa intensificar as Desinfecções Biológicas no âmbito do estado. Vale lembrar que essas ações já estão sendo realizadas desde o dia 22.06 pela instituição, nas cidades onde o CBMMT está presente e, com o lançamento desta operação elas serão estendidas também para os municípios onde não há unidades do Corpo de Bombeiros Militar.



O foco são os edifícios públicos de Mato Grosso, sendo priorizados aqueles onde há casos confirmados de Covid-19, sendo feitas com uma guarnição composta de pelo menos 03 (três) Bombeiros Militares com materiais e equipamentos específicos para a atividade.

O aporte de equipamentos utilizados foi adquirido com recursos oriundos do TJMT, através da 7ª Vara Criminal, no montante de R$ 154mil, que possibilitou a aquisição de pulverizadores portáteis, máscaras, roupas de proteção, luvas, dentre outros, sendo mais de dois mil equipamentos.



Também estão previstos investimentos para o CBMMT por parte do Tribunal Regional do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho no montante de R$110mil, os quais os projetos para liberação do recurso já foram aprovados.



O Comando Regional VII também foi contemplado com as aquisições, sendo que foram recebidos 03 máscaras panorâmicas de proteção respiratória, 57 filtros combinados de proteção ABEK, 42 máscaras de proteção respiratória tipo PFF, 90 Roupas de proteção químicas (divididas entre descartáveis e reutilizáveis), 17 botas de PVC, 90 pares de luvas (nitrílica e de Neoprene); entre outros materiais. Esses recursos adquiridos vêm para somar com o Comando Regional VII que possui 3 quartéis operacionais, sendo suas sedes em Alta Floresta (7ª CIBM), Colíder (12ª CIBM) e Guarantã do Norte (Núcleo Bombeiro Militar), fora os 17 municípios de sua abrangência.



Um dos focos do Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Mato Grosso é a segurança de seus militares, e nesse ano de 2020 foram adquiridos fardamentos operacionais completos para os militares e agora adquiridas roupas de proteção para a realização da desinfecção dos órgãos públicos, mantendo o foco de trabalhar sempre em prol da sociedade mato grossense.