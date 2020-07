SES suspende temporariamente divulgação da lista de municípios com classificação de risco; entenda

A classificação de risco dos municípios passará a ser informada somente após o alinhamento das informações no sistema adequado

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) comunica que, em virtude da migração do banco de dados para o sistema de informação, alguns municípios ainda não conseguiram inserir o número real de casos confirmados de Covid-19, fato que impacta no cálculo da Taxa de Crescimento da Contaminação.

Por isso, a classificação de risco dos municípios passará a ser informada somente após o alinhamento das informações no sistema adequado. Até que a regularização ocorra, será considerada a classificação de risco divulgada no Boletim nº 130, do dia 16 julho.