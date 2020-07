Destaques 21/07/2020 05:42 Arão Leite/J. Cidade CORONAVÍRUS: Nove mortes: Alta Floresta está na contagem regressiva para Lockdown Foto: Reprodução Covid-19 não é brincadeira, se cuidem! A frase postada em redes sociais é de uma mulher, ligada a uma família perdeu um ente querido para o novo coronavírus. Laudo é um pecuarista que foi infectado pela covid-19, tentou com recursos próprios, um tratamento mais eficaz no estado de São Paulo onde estava em UTI, mas acabou falecendo final de semana. Ele é o oitavo morador do município a perder a vida por conta do novo coronavírus e mais um detalhe que pode levar o município ao Lockdown ou fechamento total do expediente, deixando somente serviços essenciais.

No Boletim Epidemiológico de domingo, dia 19 de julho, o município acumulava 274 casos de coronavírus. Desses, 43 estavam ativos e 223 recuperados. Mas na mesma lista já apontava que cinco casos precisaram de transferência do Hospital Regional e 290 casos suspeitos são investigados. Desses, três mortes, sendo uma na semana passada de um idosos de 67 anos e mais dois homens no domingo e segunda-feira, respectivamente. “Ambos estavam internados no Hospital Regional”, informou o secretário de saúde do município, Marcelo Costa.

“E hoje vai aumentar de novo o número de novo”, alertou o secretário já adiantando que o Boletim Epidemiológico, geralmente apresentado ao final de cada dia viria com mais casos confirmados. “E agora tem os óbitos em investigação. Mas as pessoas, o povo não acordou ainda. Tem gente que continua indo para rua, fazendo festa. Tem que parar de sair, não aglomerar”, advertiu Costa não descartando que, seguindo a estatística e evolução dos números no município, “Alta Floresta está em contagem regressiva para o lockdown”.

O governo do estado de Mato Grosso tem apresentado a cada dois dias os números do estado e ainda na semana passada Alta Floresta subiu e passou a integrar a lista de cidades com risco alto de contaminação. Embora no domingo o município tenha apresentado somente 43 casos ativos, o salto para 50 ou acima de 50 é questão de tempo segundo informações até mesmo pelo número de exames que aguardam resultado e novos malotes já encaminhados ao Laboratório Central do Estado como suspeitos.

Segundo o Decreto Estadual, o município que manter mais de 50 casos ativos em duas avaliações seguidas é fechamento total automático do comércio e só permitindo expediente de serviços essenciais e com muitas restrições.

