EM PROL CEEDA: Ciclistas encaram desafio de pedalar a maior distância que o atleta conseguir em 24 horas

Nos dias 25 e 26 de julho, estará em curso o “Desafio do bem”, para todos os amantes do ciclismo. O desafio consiste em pedalar a maior distância que o atleta conseguir em 24 horas em atividade única. Não será um evento em que os competidores terão que se reunir para fazer o pedal, portanto não haverá aglomerações. Haverá premiação para incentivar a participação de público em geral e todo aquele que realizar a inscrição e pedalar a distância mínima de 20km, já estará automaticamente concorrendo a uma bike nova no valor de R$3.000,00 reais, além de estar ajudando o CEEDA.



Toda e qualquer pessoa pode se inscrever para participar do desafio que terá início às 18 horas do dia 25 e poderá ser realizado até ás 18 horas do dia 26. Os participantes poderão realizar a atividade em qualquer lugar e horário de sua preferência, e vence quem pedalar a maior distância dentro do período do desafio. Não será permitido bike elétrica, cada atleta deverá mandar o resultado de apenas uma atividade, não sendo válido a somatória de km de duas atividades ou mais e cada atleta deverá fazer o pedal com um aplicativo de sua escolha para que depois o resultado seja enviado para os organizadores.



Lembrando que devido ao período de cuidados redobrados devido ao COVID-19, é necessário o uso de mascará, além de todo equipamento de segurança necessário para preservar a integridade física do participante.



A inscrição é no valor de R$60,00 por atleta, e pode ser feita através do número (66) 98404-3652 ou (66) 99662-3449. O participante deverá informar nome completo, cidade, sexo e seu número de whatsapp. Após o envio do comprovante de depósito ou transferência do valor referente a taxa de inscrição, o participante será encaminhado para o grupo de whatsapp do desafio.



A iniciativa do Desafio do bem é do empresário Marcio Dassoller, e parte do montante arrecado será revertido em doação ao CEEDA.