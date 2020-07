Governador anuncia que pretende a curto prazo reformar hospitais regionais de Alta Floresta e Colíder

Assim que o Governo do Estado terminar as obras de reforma e ampliação do Hospital Regional de Sorriso, outras duas unidades da região norte de Mato Grosso deverão ser contempladas com a modernização. A informação é do governador Mauro Mendes (DEM), que ontem, em entrevista coletiva para lançamento do Centro de Triagem da Covid-19 na Arena Pantanal, anunciou o benefício para Alta Floresta e Colíder. Ele espera que os trabalhos possam começar neste semestre.

“Todos os nossos hospitais regionais, que já passaram pelo processo de reorganização, estão passando por um processo de ampliação, como é o caso, neste momento, de Sorriso e Cáceres. Em Rondonópolis e Sinop iniciamos no ano passado um grande trabalho de modernização e reorganização. Se Deus quiser, ao longo deste ano vamos concluir aqueles que iniciamos e estamos planejando o início, levando este mesmo trabalho para Alta Floresta, Colíder, Barra do Bugres e outros hospitais que estão sob a responsabilidade do Governo do Estado de Mato Grosso”, declarou.

Em Sorriso, conforme Só Notícias informou, a reforma e ampliação começou em fevereiro sendo feitos mais consultórios, enfermarias, centro cirúrgico, ala de Unidades de Terapia Intensiva, salas de urgência e emergência, construção da cozinha e refeitório, readequação do lactário, banco de leite. Em Alta Floresta, já foram inauguradas dez Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em abril, além da remodelagem da cozinha e refeitório.