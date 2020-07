Vereadores de Alta Floresta cobram serviço de molhagem de rua licitado e não iniciado

Foi homologado no dia 14 de julho de 2020, o processo licitatório 0039/2020 com o objetivo de contratação de empresa para prestação de serviços de locação mensal de 06 caminhões estruturados, tanque pipa, com capacidade mínima de 15 mil litros, para molhagem de ruas no perímetro urbano do município, valor da licitação R$ 400.000,00.



Após uma semana da homologação da licitação, os serviços ainda não começaram a ser realizados no município. Em busca de informações, a vereadora Elisa Gomes e o vereador Mequiel Zacarias Ferreira, estiveram na Secretaria de Infraestrutura na manhã desta terça-feira, (21), para verificar o porquê que ainda não começou a realização dos serviços de molhagem das ruas do município.



Na ocasião, através do fiscal de contrato, os vereadores foram informados que a empresa que ganhou a licitação ainda não disponibilizou os caminhões para a realização dos serviços. “Fomos informados na Secretaria de Infraestrutura que a empresa tem que disponibilizar 6 caminhões conforme o processo licitatório e ela apareceu com apenas 1 caminhão, o que inviabiliza a realização dos serviços com eficiência, pois não tem como seguir o cronograma”.



De acordo com os vereadores Elisa Gomes e Mequiel Zacarias, a empresa foi notificada, nesta terça-feira (21) pelo fiscal de contrato a começar a realizar os trabalhos num prazo de 48 horas, sob pena das sanções previstas em Lei, caso não cumpra as exigências.

LEI MAIS: Moradores fecham ruas por causa da forte poeira em Alta Floresta