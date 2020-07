Destaques 21/07/2020 18:53 MT Esporte COVID 19 - Alta Floresta perde mais um desportista e líder religioso Mais um altaflorestense perdeu a luta contra o Covid 19. Dessa vez, a doença levou Roderlei Roberto de Oliveira, 52 anos. Mais conhecido por todos como Pastor Rode, por atuar como Missionário IDE, Roderlei deixou sua marca registrada no esporte altaflorestense onde comandava as equipe do Corujão e da AJR que contava sempre com a presença de seus filhos Dédi, Neto e Five. Rode sempre teve um enorme respeito por parte de todos os garotos que ele comandava. Depois de muito empenho por parte de vários segmentos, ele deixou o município de Alta Floresta no último dia 16 de julho em uma UTI Aérea com destino a capital do estado, onde teve seu estado agravado vindo a falecer na tarde dessa terça (21). Familiares agradecem as orações, o carinho e o apoio que tiveram de muitas pessoas nesse momento tão difícil. Roderlei Roberto deixa a esposa e 5 filho. O Secretário Municipal de Esportes Zamir Mendes, lamentou a morte do pastor Rode, companheiro e técnico da equipe do Corujão. "É com muita tristeza que recebemos a nota de falecimento de nosso companheiro Rode, de nosso pastor, técnico da equipe do Corujão, que é mais uma vitima dessa terrível doença que vem deixando muitas famílias assustadas. Que Deus possa confortar o coração de todos os amigos e familiares". O corpo do Pastor Rode será transladado para Alta Floresta onde será sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, sem o direito do último adeus dos amigos e familiares. Pastor Rode sempre líder com a garotada nas competições em Alta Floresta

Voltar + Destaques