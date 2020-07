Instituto alerta para baixa umidade do ar em Alta Floresta

O CPTEC - Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos enviou ontem alerta de baixa umidade do ar para os municípios de Alta Floresta, Cáceres e Cuiabá. A circulação anticiclônica (sentido anti-horário) estabelecida em níveis médios (6 km de altitude) mantérá a condição de tempo estável e com pouca nebulosidade na maior parte do Brasil.

Este tipo de circulação favorece movimentos descendentes (de cima para baixo) que dificultam a formação da nebulosidade e contribuem para a diminuição da umidade relativa do ar.

Em vários municípios do Centro-Oeste, Sudeste e interior do Nordeste a semana será com índices de umidade inferiores a 30% o que exige maiores cuidados com a saúde. A chuva seguirá concentrada na faixa litorânea do Nordeste e extremos norte e oeste da Região Norte. No Sul, a formação de uma nova onda frontal modificará as condições de tempo a partir da quinta-feira (23/07).

No município de Alta Floresta, ontem terça-feira (21) a umidade relativa do ar esteve baixa no período da tarde na área indicada no mapa, com valores abaixo dos 30%." segundo dados da Organização Mundial de Saúde, um índice a partir de 30% da umidade relativa do ar já pode ser considerado estado de atenção. Abaixo dos 20% é considerado estado de alerta e abaixo dos 12%, estado de emergência.

Neste domingo (28/07) a presença de uma massa de ar seco deixará a umidade do ar baixa no período da tarde e os valores poderão atingir 20% no norte do PR, oeste de SP, sul de MG, de GO e de MT, MS e no Triângulo Mineiro. Este valor é considerado como estado de Atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para a OMS, a umidade relativa do ar ideal para saúde é entre 50% e 80% – por isso quando o nível fica entre 20% e 30% as regiões entram em estado de atenção.

A Secretaria Nacional de Defesa Civil desaconselha atividades ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas, especialmente entre as 14 e 16 horas, período do dia em que a umidade do ar fica mais baixa. Orienta-se também para a ingestão de bastante líquido para não ter problemas de desidratação. Alerta-se também que o tempo seco aumenta o risco de incêndios florestais.

Com isso, recomenda-se orientar a população para não fazer fogueiras nas proximidades de matas e florestas. Além disso, os motoristas que trafegarem por regiões sujeitas a incêndios deverão ter atenção redobrada devido à visibilidade reduzida pela fumaça, e também evitarem jogar pontas de cigarros para fora dos veículos.