Destaques 22/07/2020 17:16 Assessoria de Imprensa Nova Monte Verde: CRAS recebe doação de mais de 180 quilos de pescado irregular Foto: Divulgação A Diretoria de Unidade Desconcentrada (DUD) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) em Alta Floresta repassou à Prefeitura de Nova Monte Verde a doação de 185 quilos de peixes apreendidos após uma fiscalização de denúncia no Rio São João. Apreensão realizada pela Polícia Militar na última sexta-feira (17). A entrega do pescado foi realizada na manhã desta terça-feira (21) por meio da Polícia Judiciária Civil, para a secretária de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, Neide Dias de Melo. O pescado é destinado ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Nova Monte Verde. Sobre a doação, a secretária destaca. “É muito bem vinda, a gente ai poder estar distribuindo para as famílias que nesse momento de pandemia passam por dificuldades. Então esse vai ser mais um suplemento para a gente acrescentar na cesta básica que estamos fazendo a distribuição, para estar atendendo as famílias que mais precisam no município”. A ação que resultou na apreensão e posterior doação, aconteceu após denúncia de pesca predatória junto a Polícia Militar, a guarnição composta pelos Soldados Viana, Paes e Helio Lopes se deslocou até o Rio São João, no local foi apreendido além do pescado, foram apreendidos equipamentos de pesca, arma de fogo e barco com motor. Após apreensão o material e o pescado foram encaminhados a Delegacia de Polícia Judiciária Civil (PJC), encaminhado a Sema em Alta Floresta e retornado ao município de origem para doação ao poder público, por meio da PJC na pessoa do Investigador Alex Feitosa, que frisou que a participação popular na ação. “Mais uma vez enfatizando o brilhante trabalho da Polícia Militar, que através de denúncia anônima conseguiu obter êxito na apreensão. Pedimos para a população que sempre denuncie, que terá sigilo absoluto”. A secretária reforça os agradecimentos as instituições. “Agradecemos a Polícia Civil e Militar, pela colaboração que tem dado para o município ao longo do período de crise sempre estão colaborando com a prefeitura para estarmos ajudando as famílias que precisam no município. Então, nossos agradecimentos a toda equipe e todas as pessoas que tem colaborado conosco”. Os agradecimentos também são estendidos ao Frigorífico Santo Expedito pelo armazenamento e ao Mercado Primavera pelo corte do pescado.

