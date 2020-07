Destaques 22/07/2020 18:28 Após denúncia de golpe, mulher é presa por abandono de incapaz em Alta Floresta. Foto: Arquivo Nativa News A mulher de 28 anos foi acusada de vender um aparelho celular estragado, quando a vítima foi procura-la em sua residência, encontrou duas crianças pequenas sozinhas na casa suja com restos de comida em panelas na pia e roupas espalhadas pela casa. Conforme registro da Polícia Militar, a vítima de estelionato relatou que adquiriu um aparelho celular, Samsung J-7, pelo valor de R$ 400,00. Como o aparelho estava sem carga, não foi “testado”, após o fechamento do negócio a mulher foi embora e a vítima tentou carregar a bateria, momento em que notou que foi vítima de golpe. A vítima, uma mulher de 27 anos, foi até a residência da golpista tentar desfazer o negócio, mas para sua surpresa encontrou apenas duas crianças na casa, sujas, que relataram estarem sozinhas. Na pia da cozinha haviam louças com restos de comida, roupas sujas espalhadas pela casa que também não estava limpa. Moradores do local confirmaram que as crianças constantemente ficam sozinhas. Diante a situação a vítima acionou a Polícia Militar, que se deslocou até o local constatando a veracidade da denúncia. Conselho Tutelar foi acionado para as providências cabíveis quanto a guarda das crianças. A suspeita foi localizada, agressiva, negando ordens da guarnição de serviço. Diante os fatos, estelionato e abandono de incapaz, a mulher foi conduzida à Central de Operações da Polícia Militar para registro da ocorrência e posteriormente encaminhada a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

