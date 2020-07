Destaques 23/07/2020 05:43 Só Notícias/Herbert de Souza Sobe número de mortes por covid-19 em Alta Floresta Foto | Agência Alagoas A prefeitura de Alta Floresta (300 quilômetros de Sinop) atualizou para 9 o número de mortes pela covid-19 no município. A assessoria informou, ao Só Notícias, que entrou na contagem a morte de um morador de 59 anos, que faleceu em junho, em Céu Azul, no Paraná. Segundo a assessoria, o homem saiu de Alta Floresta já com o vírus. Ao chegar na cidade paranaense, apresentou os sintomas, foi hospitalizado e acabou falecendo. “Demorou para entrar no sistema porque o pessoal do Paraná demorou para informar”. Ainda conforme a assessoria, não há confirmação se a vítima tinha comorbidades. Conforme o boletim divulgado pela prefeitura, há pouco, Alta Floresta contabiliza 301 casos confirmados de coronavírus. Deste total, 236 infectados já se recuperaram. Há ainda uma pessoa com diagnóstico positivo internada em hospital privado, em estado moderado. Outros cinco pacientes foram transferidos de Alta Floresta. Há também 240 casos suspeitos sob investigação.

