Destaques 23/07/2020 05:49 Arão Leite/J. Cidade TRAUMATISMO CRANIANO: Vítima de acidente na Avenida Mato Grosso morre em Alta Floresta Foto: Reprodução Lourival da Silva é mais uma vítima de acidente de trânsito no município de Alta Floresta. O homem de 54 anos, pedreiro, casado e pai de três filhos tinha saído de casa às 18:30 no bairro Cidade Alta próximo da rotatória e quando foram cinco minutos depois, já na Avenida Mato Grosso acabou se envolvendo em um choque entre duas motos.

Ele conduzia uma Crypton sentido Cidade Alta Centro e ao tentar contornar para a Rua LN-5 outra motocicleta conduzida por um jovem de 25 anos bateu violentamente em seu veículo. Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu os dois rapidamente. Em seguida os dois motoqueiros foram levados ao Pronto Socorro do Hospital Regional.

Desde o primeiro momento o quadro clínico apresentado por Lourival era gravíssimo. Teve traumatismo craniano e ficou em coma, sendo necessário o internamento em leito de UTI. Mais de 96 horas se passaram e o paciente não reagiu. Na madrugada desta quarta-feira a confirmação da morte. “Nem sei como aconteceu. Nem pude me despedir dele”, lamentou emocionada a filha primogênita.

O local onde o fato aconteceu é recorrente em acidentes. Segundo a empresária Cleonice Terezinha, toda semana acontecem vários abalroamentos. Suas câmeras de segurança já registraram muitos. “Tenho certeza que é um problema grave e os responsáveis poderiam pensar em duplicar ou pelo menos sinalizar melhor essa avenida que em horário de pico, é sempre um perigo de acidente como esse qual lamentamos muito”, declarou.

A outra vítima do acidente sofreu ferimentos menos graves e segundo as testemunhas, saiu caminhando do local enquanto Lourival já estava desacordado e sangrando pelo nariz. O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil.

