Alta Floresta: Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra idoso suspeito de estupro de menor

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso cumpriu nesta manhã (24) um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem de 60 anos suspeito pela prática de crimes de estupro de vulnerável (Art. 217-A do Código Penal). Os fatos delituosos se deram na cidade de Alta Floresta/MT, e teriam ocorrido nos primeiros dias do corrente mês.

O suspeito se aproveitou da condição de ser considerado como aparentado da família e perpetrou os delitos dentro da própria casa da vítima de 12 (doze) anos. Poucos dias após os fatos, a vítima relatou o ocorrido à sua genitora que compareceu até a Delegacia de Alta Floreta e registrou uma ocorrência.

Com a notícia do fato, a menor foi imediatamente ouvida na sede da delegacia por profissional capacitado. O depoimento da vítima foi realizado em ambiente especializado, conforme preconiza a Resolução 02/2019 do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil. Com base nos elementos probatórios colhidos, a autoridade policial representou pela prisão temporária pelo suspeito, que foi deferida pela 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta.

O suspeito deverá permanecer preso, inicialmente, por 30 (trinta) dias, prazo em que será concluído o respectivo inquérito policial