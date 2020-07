Destaques 25/07/2020 05:35 Arão Leite/J. Cidade VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: Delegada relata que número de flagrantes tem aumentado na região Foto: Reprodução Os casos de violência doméstica na região de Alta Floresta permanecem como ‘ocorrências rotineiras’ e sempre preocupante para o setor de segurança. Mas a Polícia Civil tem observado durante o período e pandemia que o número de flagrantes tem aumentado muito.

O assunto foi comentado na manhã desta sexta-feira pela delegada regional de Polícia Civil, Ana Paula Reveles Carvalho. De acordo com ela, o número de queixas prestadas por mulheres que apanham e são espancadas pelos maridos assim como outros tipos de violência contra a mulher não aumentaram tanto, mas as prisões no ato da agressão sim.

A autoridade policial acrescentou que vizinhos ou próprios moradores do local onde ocorre tem acionado a Polícia e isso ajuda a combater crimes dessa natureza.

Os casos de violência doméstica, conforme relatou a delegada, não é uma situação isolada de Alta Floresta, mas em toda a região. Nos finais de semana principalmente, geralmente aumenta a incidência, principalmente quando há uso excessivo de bebida alcoólica.

