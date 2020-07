Destaques 26/07/2020 06:37 Assessoria de Imprensa Simenorte distribui mais de 2.000 máscaras para os colaboradores das indústrias do setor de base florestal Foto: Divulgação O Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso (SIMENORTE) em parceria com o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeiras do Estado de Mato Grosso (CIPEM) reforçam medidas de segurança contra a proliferação da COVID-19 distribuindo mais de 2.000 máscaras de proteção aos colaboradores das indústrias associados. Com o objetivo de reforçar a proteção dos colaboradores, o Simenorte iniciou durante essa semana, a segunda fase de distribuição de máscaras. Desde o início da pandemia, foram distribuídas, mais de 4.000 máscaras as 57 indústrias associadas ao Sindicato em Alta Floresta e região. Conforme consta no Decreto Estadual 437/2020, é obrigatório o uso de máscaras em todo o Estado de Mato Grosso. O acessório amplia a segurança do colaborador e diminui os riscos de contaminação. O SIMENORTE tem avaliado diariamente o status atual da situação global e acompanhado as atualizações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde de Alta Floresta e dos municípios vizinhos, para resguardar a saúde e a segurança dos associados e sua cadeia de relacionamento, em especial seus colaboradores, fortalecendo as medidas de segurança com o intuito de reduzir o impacto deste vírus. Segundo o Presidente, Ednei Blasius, “O setor continua reforçando ações que minimizam a proliferação do vírus. São realizadas triagens diárias nas indústrias, com medição de temperatura dos colaboradores, verificando individualmente se apresentam sinais de contaminação. No momento, infelizmente, o sistema de saúde do estado encontra-se em colapso devido ao grande aumento do número de casos. Em virtude da preocupação com a saúde, o setor de base florestal da região do extremo norte e de todo o estado de Mato Grosso, tem reforçado os cuidados dentro das indústrias. A distribuição de mais máscaras, são medidas preventivas necessárias para a proteção do colaborador. Além de eficiente, é um equipamento simples e um grande aliado no combate a propagação do vírus”.

