Destaques 27/07/2020 06:22 Redação I Nativa News Alta Floresta: Uma criança e dois adultos ficam feridos após capotamento na MT-208 Foto: Reprodução O acidente aconteceu por volta das 18h20 de ontem (26), o veículo era ocupado por três pessoas, que foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional, pelo Corpo de Bombeiros, com escoriações. O veículo, um Fiat Brava, era ocupado por uma mulher de 26 anos, um homem de 23 e uma criança de 04 anos. Nas proximidades da estação de captação de água, no Rio Taxidermista, o condutor que seguia sentido Paranaíta à Alta Floresta perdeu o controle e capotou. O homem foi socorrido com escoriações, um corte na cabeça e suspeita de fratura na perna, a mulher apresentava escoriações pelo corpo e a criança sofreu um corte na cabeça e escoriações. As causas do acidente devem ser apuradas.

