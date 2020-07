Destaques 27/07/2020 06:44 Notícia Exata Alta Floresta: boletim aponta 51 casos ativos de COVID-19, décima morte é confirmada Foto: Tchélo Figueiredo/Secom O Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (Covid-19) e Secretaria Municipal de Saúde informaram no início da noite de ontem domingo (26), por meio do boletim epidemiológico local diário, os números de casos acompanhados pela saúde municipal. No momento são 312 casos suspeitos. Já casos ativos confirmados são 51, a maioria 29, são do sexo feminino e 22 do sexo masculino. O boletim também aponta que 258 pessoas que contraíram o vírus, estão recuperadas. No hospital regional existem sete pessoas internadas, sendo cinco classificadas como positivo moderado e outras duas de outros municípios. Já em unidades privadas existem dois pacientes positivos internados em estado grave e um suspeito moderado. A saúde municipal também aponta para cinco transferências para outras unidades de saúde e ainda foi confirmado o 10º óbito em decorrência do COVID-19. No momento os bairros com maior incidência de casos ativos são setores B, D e Boa Nova. Novo falecimento A décima morte confirmada trata-se de um senhor de 80 anos que faleceu na capital do estado. Ele estava internado em Alta Floresta, sendo transferido posteriormente para Cuiabá, onde faleceu. De acordo com a saúde municipal, o óbito só entrou para as estatísticas ontem (domingo), devido a saúde de Cuiabá não ter lançado a morte no sistema, com isso houve um atraso na contabilização do falecimento.

