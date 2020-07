Mais de cinquenta e cinco mil testes comprovam qualidade da água em Alta Floresta

Concessionária reforça importância de manter a limpeza da caixa d>água em dia para garantir confiança no consumo

Essencial para a manutenção da vida, a água é um elemento importante para a saúde humana. Por esse motivo, é necessário estarmos sempre atentos à qualidade da água que temos acesso. Visando o tratamento eficiente e a entrega de água de qualidade à população, a Águas Alta Floresta realizou no primeiro semestre de 2020 mais de 55 mil testes laboratoriais de qualidade da água.Essencial para a manutenção da vida, a água é um elemento importante para a saúde humana. Por esse motivo, é necessário estarmos sempre atentos à qualidade da água que temos acesso. Visando o tratamento eficiente e a entrega de água de qualidade à população, a Águas Alta Floresta realizou no primeiro semestre de 2020 mais de 55 mil testes laboratoriais de qualidade da água.



Com a pandemia, o uso da água para os cuidados com a saúde ganha importância ainda maior. “Hoje, a Águas Alta Floresta abastece todos os bairros da cidade, atendendo a 100% da população. Os testes que efetuamos diariamente nas nossas estações de tratamento e em vários pontos da rede de distribuição garantem a qualidade da água entregue a cada família”, afirma André Silva, diretor operacional da concessionária.



Mensalmente, a Águas Alta Floresta disponibiliza em seu site os resultados dos testes efetuados para comprovar a qualidade da água distribuída pela rede pública de abastecimento da cidade. As informações visam manter a transparência dos serviços prestados e evidenciam o resultado de um rigoroso processo de controle de qualidade do tratamento e distribuição da água. Para saber mais acesse www.iguasa.com.br/alta-floresta.



“Cem por cento da água potável distribuída pela concessionária é fluoretada e atende a todas as normas do Ministério da Saúde e dos órgãos fiscalizadores”, reforça André Silva.



Reservação individual. Captada, tratada e distribuída, agora os cuidados com a água devem continuar dentro de casa para manter a potabilidade garantida pela concessionária. A atenção com a higiene da caixa d’água é fundamental para a manutenção da qualidade da água que será consumida no dia a dia. Com a limpeza regular do reservatório é possível, com segurança, beber a água diretamente da torneira.



Conforme recomendação do Ministério da Saúde, os reservatórios devem passar por limpeza a cada seis meses. A medida evita a contaminação da água por germes e bactérias, entre outros microrganismos patogênicos, que podem desencadear inúmeras doenças.

“Outro ponto a salientar, além da limpeza, é o correto tamponamento da caixa d’água. Isso evita o acesso de ratos e pombos, a entrada de insetos e até a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue”, alerta o especialista em saneamento.



Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 37 municípios brasileiros e que alcança 6 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil.



Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá Saneamento, controlada pela IG4 Capital, atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros: Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, por meio de 18 operações que somadas beneficiam 6 milhões de pessoas.

O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2019, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Grate Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.iguasa.com.br.