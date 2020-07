Destaques 28/07/2020 06:41 Lidiana Cuiabano | Detran-MT Aulas teóricas para habilitação serão monitoradas de forma eletrônica Foto por: Detran-MT Até o final deste ano, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) vai começar a monitorar, de forma eletrônica, as aulas teóricas ministradas pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) no processo de habilitação para todas as categorias, primeira habilitação, reciclagem de condutor, renovação, cursos especializados para condutores, para instrutores, diretores e examinadores. A regra também vai valer para as instituições de ensino credenciadas junto a autarquia. As aulas serão monitoradas por meio de um sistema de controle que está sendo implantado pelo Detran-MT. O diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade, explica que o monitoramento vai abranger as aulas de formação para a primeira habilitação, as aulas de cursos especializados, como de transporte de passageiros, transporte escolar, cargas perigosas, além dos cursos de reciclagem ao condutor infrator. A medida consta na portaria nº 310/2020 do Detran, que estabelece o prazo de 120 dias para a implantação do sistema eletrônico de anotação, transmissão e recepção dos relatórios de avaliação elaborados pelos instrutores de trânsito relativos às aulas técnico-teóricas de formação para os candidatos a primeira habilitação, cursos de reciclagem e reabilitação de condutor, renovação, cursos especializados de trânsito, curso para instrutores e diretores de CFCs. “Dessa forma o Detran-MT pretende evitar possíveis fraudes, pois o monitoramento eletrônico vai realizar a validação facial e filmagem das aulas teóricas e dos cursos especializados”, completou Alessandro. O presidente da Autarquia, Gustavo Vasconcelos, ressalta que a modernização dos processos e procedimentos do Detran-MT é uma das prioridades da atual gestão para levar cada vez mais serviços de qualidade, agilidade e segurança ao cidadão.

