Presidente da Câmara de Nova Monte Verde testa positivo para Covid-19

No final da tarde de ontem (27) a fanpage da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Monte Verde publicou nota oficial que confirma o isolamento do presidente que está acometido da covid-19.

Anderson Rodrigues dos Santos é presidente da mesa diretora na Câmara, conforme informou a redação do site Nativa News, se sentiu mal no último sábado, com uma crise renal, no domingo buscou a Unidade mista de Saúde do município, como havia apresentado vômito no dia anterior, foi realizado o teste rápido para covid-19, que apresentou resultado positivo.

Anderson relata que está em isolamento em sua residência, não apresentou nenhum outro sintoma e se sente bem, realizou a coleta de material para exame de contra prova e aguarda resultado. Confira na íntegra a nota publicada pela Câmara “NOTA OFICIAL Viemos por meio desta comunicar de forma oficial que o presidente da mesa diretora desta Casa de Leis, o senhor Anderson Rodrigues dos Santos, na manhã do último domingo, dia 26 de julho, procurou a Unidade Mista de Saúde Ignácio Konopka com uma crise renal.

O presidente havia apresentado sintomas de covid-19 no dia anterior, então um teste rápido foi realizado e testou positivo. Esta Casa Legislativa comunica a fins de cessar comentários no município, que o presidente se encontra em isolamento, sem sintomas persistentes, aguardando o resultado do contra teste.”