Destaques 28/07/2020 10:35 Assessoria de Imprensa Polícia vai cumprir mandado de prisão e é recebida a bala em Alta Floresta Foto: Divulgação A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso cumpriu nesta manhã (28) um mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de um suspeito de 39 anos no bairro Boa Esperança, município de Alta Floresta/MT. A ordem judicial foi expedida pela 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta.

Assim que os policiais chegaram ao local da busca o suspeito efetuou um disparo para o alto, com uma pistola calibre 380, que está registrado em seu nome. Durante as buscas foram encontradas outras duas armas sem registro, sendo uma pistola calibre .22 e um revólver calibre .38, além de dezenas de munições.

Além disso, no local também foi encontrado um silenciador (supressor de ruídos), acessório de uso restrito nos termos do Anexo I do Decreto 10.030/2019, o que atrai o disposto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento (“Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”). Desta forma o suspeito foi autuado em flagrante delito pelos crimes previstos nos artigos 12, 15 e 16 da Lei 10.826/2003, e será encaminhado para a cadeia pública de Alta Floresta.

