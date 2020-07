Destaques 29/07/2020 06:05 Câmara de Nova Monte Verde passa por desinfecção após vereador testar positivo para Covid-19 Foto: Divulgação As instalações da Câmara Municipal de Nova Monte Verde passam por processo de desinfecção após o presidente da casa vereador Anderson Rodrigues (MDB) testar positivo para Covid-19. O processo de higienização segue os protocolos estabelecidos pela secretaria de saúde. Conforme decreto nº 008/2020 editado e publicado pela Câmara que, “Dispõe sobre medidas de enfrentamento ao Coronavírus na Câmara de Vereadores de Nova Monte Verde – MT.” O prédio foi fechado, depois que parlamentar recebeu o resultado positivo do exame. Sessão Extraordinária. que estava marcada para esta quarta-feira (29) foi suspensas. A Audiência Pública Preparatória para a elaboração do Projeto da LDO-2021 também foi adiada para o mês de agosto A Câmara estuda viabilidade de realização de exames para todos os funcionários. Anderson Rodrigues dos Santos informou a redação do site Nativa News, se sentiu mal no último sábado, com uma crise renal, no domingo buscou a Unidade mista de Saúde do município, como havia apresentado vômito no dia anterior, foi realizado o teste rápido para covid-19, que apresentou resultado positivo. O vereador passa bem e está em isolamento social na residência dele com a família.

