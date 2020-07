Destaques 29/07/2020 09:38 Redação I Nativa News Nova Monte Verde: Secretária de saúde testa positivo para Covid-19 e vai para isolamento Foto: Divulgação A Secretária Municipal de Saúde de Nova Monte Verde, Karina Galdino, informou na noite desta terça-feira (28) que testou positivo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito através do seu perfil no Facebook.

O exame foi realizado na terça-feira, a gestora da pasta não apresenta sintomas graves da doença, conforme relatado a redação do site Nativa News, assim que recebeu o resultado, Galdino já foi para o isolamento domiciliar para cumprir a quarentena, conforme recomendação e protocolos das equipes de Saúde.

Galdino não é o único dirigente político com Covid-19 em Nova Monte Verde. No domingo (26), conforme já divulgado pelo site, o vereador presidente da mesa diretora da Câmara, Anderson Rodrigues dos Santos, anunciou que testou positivo para a doença.

Em seu perfil a secretária Galdino lançou a campanha com a hashtag “Eu Conto”. “Boa noite, hoje venho informar a todos que testei positivo para covid. Fiz uma Campanha #euconto É dever de todos comunicar.”

A prefeitura do município editou e publicou na manhã desta quarta-feira um novo decreto que “Dispõe sobre medidas de enfrentamento ao Coronavírus na Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT”, suspendendo atendimento ao público retornando no dia 03 de agosto.

O Artigo 1º consta “Fica suspenso temporariamente o expediente interno na Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT, no período de 29 de julho à 31 de julho de 2020, a fim de que a Vigilância Sanitária Municipal realize o procedimento de sanitização das dependências do prédio do Executivo, como forma de prevenção deinfecção e propagação do coronavírus - COVID-19.”

