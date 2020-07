Destaques 29/07/2020 17:53 Greyce Lima Secom - MT Batalhão Ambiental da PM fecha garimpo ilegal em Novo Mundo Foto: Divulgação Durante uma operação da Polícia Militar no munícipio de Guarantã do Norte e região, policiais do Batalhão de Proteção Ambiental fecharam um garimpo ilegal e apreenderam equipamentos, ontem terça-feira (28.07), no km 12, em Novo Mundo. Um homem de 31 anos foi preso por construir estabelecimentos potencialmente poluidores no meio ambiente, sem autorização dos órgãos competentes. Na ação, uma retroescavadeira, motosserras, uma arma de fogo e 15 munições foram apreendidas. A equipe de policiais ambientais realizava patrulhamento terrestre quando localizou o garimpo, com vários pontos de desmate, em Linha Grota Sapo, bairro localizado na zona rural do município de Novo Mundo. Na verificação, a PM encontrou o suspeito que alegou não possuir a documentação necessária para explorar a área. Com ele, os policiais encontraram uma espingarda calibre 20 e 15 munições intactas. No garimpo ilegal, a polícia apreendeu uma retroescavadeira PC Esteira JS 220JCB, cinco motores (dragas) e uma motosserra. O maquinário foi apreendido, assim como a arma de fogo e equipamentos. O homem foi preso e conduzido à delegacia por porte ilegal de arma de fogo e por construir estabelecimentos potencialmente poluidores no meio ambiente. A retroescavadeira foi entregue à Prefeitura de Guarantã do Norte. Os motores apreendidos foram incinerados no local da ocorrência, já que não foi possível transportar o equipamento.

