Alta Floresta: Motorista de carro foge após atropelar motoqueira de 44 anos Foto: Jornal da Cidade O índice de acidente na Perimetral Rogério Silva, no município de Alta Floresta tem aumentado muito nos últimos tempos e consequentemente feito algumas vítimas principalmente da imprudências de condutores. Na semana passada uma mulher de 29 anos e um homem de 54 anos foram encaminhados às pressas ao pronto Socorro do Hospital Regional. Os dois estavam de moto e a mulher chegou com suspeita de fratura no pulso. Já no início dessa semana outra mulher ficou com vários ferimentos ao ser atropelada, de moto, por um carro que saía do setor F e invadiu a preferencial segundo ela contou.

Maria Helena de Mesquita, 44 anos, informou que transitava pela Perimetral e ao passar em frente ao Setor F o carro entrou na sua mão e a derrubou. “Ele – motorista – nem desceu. Se eu não caio de lado, passava em cima de mim e me matava”, contou a vítima reclamando de fortes dores ainda pelo corpo no ato que ganhava alta do Hospital Regional. “Quebrou perna perto do tornozelo em dois lugares. Vou ter que ficar uns meses parada”, reclamou Maria Helena, que, de cadeira-de rodas, aguardava um irmão ir busca-la.

O motorista que provocou o acidente ainda não tinha sido identificado até aquela ocasião.

