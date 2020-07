Destaques 30/07/2020 08:09 progresso.fm.br Laboratório do IFMT DE Alta Floresta já está realizando exames da COVID-19 Foto: Reprodução Marcelo Costa, Secretário Municipal de Saúde de Alta Floresta, falou na manhã desta quarta-feira (29), que a partir de agora as amostras dos exames da COVID-19 não serão mais encaminhados para o Laboratório Central de Saúde Pública do Mato Grosso (LACEN). Segundo o Secretário, os exames de toda região serão feitos pelo laboratório do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) com tempo de diagnostico previsto para no máximo 72 horas. Em relação aos testes rápidos, o Secretário disse a cota disponível para o município de Alta Floresta de 1.400 já foi retirado e encontra-se na Unidade Ana Nery e estará facilitando o diagnóstico daquelas pessoas que estão com os sintomas da síndrome gripal.

