Destaques 30/07/2020 16:32 Só Notícias Bombeiros combatem incêndio em carro em Alta Floresta O Corpo de Bombeiros combateu, hoje de manhã, incêndio em um Ford Escort, na Primeira Oeste, estrada rural de Alta Floresta (316 quilômetros de Sinop). Não houve vítimas. Dois militares deslocaram com Caminhão Auto Bomba Tanque (ABT) para combater as chamas. De acordo com os bombeiros, o fogo começou após uma pane elétrica. O carro ficou com o interior completamente destruído e os vidros estouraram com a alta temperatura. Também houve grandes danos na lataria.

