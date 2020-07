Destaques 30/07/2020 17:08 Adilson Rosa | Seduc MT Professora de Apiacás testa com sucesso aula on-line com alunos Foto: Divulgação A Escola Estadual Vinícius de Moraes, localizada em Apiacás (1.100 quilômetros ao norte de Cuiabá) realizou com sucesso teste com a plataforma Teams fazendo a apresentação virtual entre alunos e professores. O resultado foi o melhor possível, deixando os estudantes eufóricos e motivados a estudar pela internet. A professora Cirlei Aparecida Silva que leciona numa turma de 2º ano do ensino fundamental, conheceu seus novos alunos utilizando um notebook e a maior parte dos alunos, aparelhos celulares. Segundo a professora, a ideia surgiu da necessidade de conhecer o aplicativo, pois ele ainda não havia sido testado de forma prática. A partir daí, ela entrou em contato com os alunos e todos se apresentaram de forma virtual. “Eu precisava familiarizar-me, sentir o chão da nova realidade da sala virtual e falei com a diretora. Então realizamos essa apresentação com participação dos alunos, os quais são parte integrante e fundamental desse processo. ”, destaca. A turma é composta de 16 alunos na faixa etária 7 anos. Para iniciar o uso da plataforma Team, Cirlei em contato com os pais que demostraram interesse que as crianças acessassem as aulas online. Ao fazer um levantamento das crianças que possuem acesso ao aparelho celular ou computador e internet, a professora constatou que 11 estão conectados com a internet. Para que todos os alunos se conhecessem, Cirlei realizou duas chamadas – uma às 08h e a outra, às 17h30. No momento do teste, apenas sete alunos acessaram a plataforma – os demais, embora com acesso à internet, são de uso do trabalho dos pais, o que dificultou a participação das crianças. Os alunos ficaram fascinados, participaram muito bem, fizeram questionamentos, acerca do retorno, horário de aula e até queriam saber se haveria recreio. "Esse reencontro virtual foi muito prazeroso, apesar de não ter disponível todos os recursos do Teams. E a tecnologia, é algo que empolga e motiva os alunos, isso é um fato inegável”, enfatiza. Cirlei destaca que o foco dessa apresentação virtual era ter uma primeira experiência, primeiro contato. A professora acredita que a motivação inicial dos alunos será importante para o processo de aprendizagem. A diretora Jaqueline Marrafão explica que essa primeira aula online foi uma sugestão da equipe gestora escola, para verificar o contato dos pais com o aplicativo. “Com isso, conseguimos ter uma noção pelo levantamento que foi feito de quem tem Internet e vai usar o aplicativo”, frisa.

