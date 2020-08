Destaques 31/07/2020 21:11 Alta Floresta: Policiais civis cumprem dois mandados de prisão de suspeitos investigados em homicídio de mulher Foto: Divulgação A Polícia Civil em Alta Floresta cumpriu n (803 km ao norte de Cuiabá) cumpriu nesta sexta-feira (31) dois mandados de prisão temporária contra suspeitos que são investigados por envolvimento no homicídio de uma mulher ocorrido no bairro Vila Nova, no início deste mês. Conforme as investigações, um dos suspeitos, de 23 anos, esteve na cena do crime conduzindo uma das motocicletas envolvidas na execução da vítima. O outro preso, de 22 anos, forneceu a arma que foi utilizada no delito. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de um adolescente que possivelmente está envolvido com o crime. Na casa foram encontradas porções de sustâncias análogas à pasta base de cocaína, balança de precisão e um caderno com anotações do tráfico. O menor não estava em casa no momento da busca e ainda não foi localizado. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª e 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta. A investigação que apura o homicídio será concluída nos próximos dias. Os presos serão encaminhados para a Cadeia Pública de Alta Floresta.

