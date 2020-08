Destaques 31/07/2020 21:23 Unemat divulga terceiro Panorama da Covid-19 em Alta Floresta A nota técnica nº 03, do Panorama atual da Covid-19 em Alta Floresta, foi divulgada nessa quinta-feira (30.07). O documento apresenta a distribuição e o comportamento epidemiológico da doença em seis municípios que integram a região do Alto Tapajós: Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Paranaíta. O Panorama visa compartilhar produtos do projeto intitulado Mapeamento e Monitoramento da Covid-19 e Dengue em MT, vinculado à Faculdade de Ciências Biológicas e Agrárias, do Câmpus da Unemat de Alta Floresta. A ação reúne pesquisadores de diferentes áreas que atuam na compilação e consolidação de dados, distribuição espacial por municípios e bairros, apresentação gráfica da incidência da Covid-19, assim como projeção futura do número de casos no município, por meio de modelagem matemática. De acordo com o estudo, a Região de Saúde do Alto Tapajós acumulou, até 20 de julho, 423 casos positivos da Covid-19. Sendo que Alta Floresta se destaca com 65,24% dos registros, seguida de Paranaíta (19,14%), Nova Bandeirantes (9,21%), Nova Monte Verde (4,25%), Apiacás (1,65%) e Carlinda (0,47%). Entre os meses de maio a julho, também houve avanço da zona de risco muito alto, a partir da baixada cuiabana em direção a região do Alto Tapajós, ao longo da BR-163. A classificação do nível de gravidade de disseminação passou de risco médio para muito alto, configurando o município de Alta Floresta o epicentro da Covid-19 na Região do Alto Tapajós, seguido por Paranaíta e Nova Bandeirantes. Projeção de casos O estudo aponta que o comportamento da curva está longe de uma estabilidade. Ao contrário, mostra o avanço da contaminação pelo novo coronavírus. A projeção do número de casos até o dia 19 de agosto é baseada nos dados oficiais acumulados até dia 20 de julho, para o município de Alta Floresta. A previsão, no cenário mais pessimista e se não houver nenhuma medida mais restritiva, é que até dia 19 de agosto, 580 a 636 pessoas (considerando erro padrão) sejam positivadas para Covid-19. Da mesma forma, considerando 3,35% (10) o total de óbitos, a estimativa prevista seria de 21 óbitos, representando um aumento de 110%. Modelos como esse têm como função alertar para os riscos de disseminação da doença e que, por razões de mudanças nas ações preventivas, há necessidade de sua constante atualização. O objetivo dessa ação é contribuir com o poder público nas ações preventivas e critérios normativos para o controle da disseminação do referente vírus e prevenção, controle e monitoramento dos casos do novo Coronavírus (SARS-CoV-2) no Estado e na cidade, considerando que a evolução da pandemia é dinâmica e heterogênea em cada município ou território, contribuindo para o entendimento da situação epidemiológica de Alta Floresta, a partir da análise dos dados. Para ver estudo completo e notas técnicas anteriores: http://portal.unemat.br/index.php?pg=site&i=comunicacao&m=comite-de-acompanhamento-do-coronavirus-covid-19

Voltar + Destaques