Destaques 01/08/2020 06:16 Redação I Nativa News Nova Bandeirantes: Mulher morre ao cair de motocicleta em ponte A vítima foi encontrada por populares que transitavam pelo local. Identificada como Fátima Maria da Silva Oliveira de 56 anos conduzia uma motocicleta Bros no momento do acidente.

O corpo foi encontrado caído parcialmente submerso, informações repassadas a redação do site Nativa News, são de que por volta das 11h da manhã a vítima saiu de sua residência com destino a casa da filha.

Na ponte localizada na entrada do Cianorte, conhecida como "ponte do segundão", próxima ao cemitério, a vítima perdeu o controle da motocicleta e caiu no Rio.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica foi acionada e esteve no local para os devidos procedimentos. As condições do acidente passam a ser apuradas.

