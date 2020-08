Destaques 01/08/2020 07:57 Redação I Nativa News Vereador de Carlinda é preso por crime de homicídio ocorrido em 1.984 Foto: Divulgação O vereador foi detido na Câmara Municipal e não apresentou resistência. Manoel Miranda Costa teve mandado expedido pela Comarca de Rio Claro/SP por um crime de homicídio ocorrido no ano de 1984.O vereador foi detido na Câmara Municipal e não apresentou resistência. Manoel Miranda Costa teve mandado expedido pela Comarca de Rio Claro/SP por um crime de homicídio ocorrido no ano de 1984.

O mandado foi cumprido pela Polícia Militar de Alta Floresta nesta sexta-feira (31), em desfavor do vereador do município de Carlinda (30 quilometros de Alta Floresta).

De acordo com ocorrência registrada, a PM foi informada pela Agência Regional de Investigação juntamente com o 10° BPM de ações especiais da Polícia Militar de São Paulo, para cumprimento de Mandado de Prisão (n° 171/2006), expedido pela Comarca de Rio Claro/SP.

O agora vereador de Carlinda, em 1984 trabalhava em uma empresa de segurança, onde o crime ocorreu. Dois anos após o fato se mudou para o estado de Mato Grosso, onde fixou residência em Carlinda e mantém o mandato de vereador.

A condução ocorreu por volta das 10h30m, o detido foi apresentado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta para as providências cabíveis.

