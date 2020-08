Destaques 02/08/2020 06:00 José Vieira do Nascimento - Jornal MT Norte Prefeito de Alta Floresta suspende licitação de caminhões pipas Foto: Reprodução O prefeito de Alta Floresta, Asiel Bezerra (MDB) decidiu na quarta-feira, 29, suspender o contrato que a prefeitura assinou com a empresa J. Domingos Pereira, proveniente da licitação para contratação de caminhões pipas para o serviço de molhagem de ruas não pavimentadas em Alta Floresta, realizada no dia 14 de julho.

A decisão do prefeito foi tomada após o Ministério Público Estadual, através da promotora de Justiça, Carina Sfredo Dalmolim, notificar a administração municipal e dar um prazo de 5 dias para o prefeito se pronunciar e confirmar se a empresa apresentou os 6 caminhões objetos da licitação.

Conforme o despacho da promotora, o vereador Mequiel Zacarias (PT) e a vereadora Elisa Gomes (PDT) em matéria enviada à imprensa, haviam sido informados pelo fiscal de contrato da prefeitura, Cícero Paulino, que a empresa não havia apresentado os 6 caminhões previsto na licitação. Diante disto, no dia 21 de julho, Cícero a notificou e deu um prazo de 48 horas para que apresentasse os veículos, com as características exigidas no edital da licitação.

“A prefeitura deve enviar cópias do Pregão presencial número 14/2020, informar se os 6 caminhões foram apresentados e em caso de negativa, informar as providências que foram adotadas”, diz o despacho da promotora.

Com a decisão do chefe do Executivo Municipal, o serviço de molhagem de ruas no perímetro urbano de Alta Floresta, está suspenso. A Prefeitura deu um prazo de 5 dias para a empresa J. Domingos Pereira, se pronunciar e apresentar sua defesa, sob pena da licitação ser cancelada.

O outro lado – O responsável pela empresa J. Domingos Pereira, Gines Roberto Tariga, afirma que irá apresentar sua defesa e justificou que os 6 caminhões já estão trabalhando desde a quarta-feira, 29.

Ele disse que começou a realizar o serviço de molhagem das ruas com 4 caminhões, logo na sequência apresentou o quinto e agora está com os 6 caminhões e mais um de reserva, para o serviço não parar quando os veículos tiverem que parar para manutenção.

O empresário assegura que não existe nada de irregular em seu contrato com a prefeitura. E o fato de não ter iniciado o serviço com os 6 caminhões não representa prejuízo ao erário, pois recebe o caminhão que está trabalhando.

“Estamos trabalhando com os 6 caminhões. Foi uma denúncia de vereadores de oposição, por perseguição política e a população é que sofrerá as consequências, tendo que ficar na poeira durante o período que não chover, se a licitação for cancelada”, enfatiza.

Ele também nega que tenha havido qualquer direcionamento no processo licitatório.

“Na primeira licitação não apareceu ninguém e na segunda, só fomos nós que participamos. A licitação está com o valor abaixo do preço de mercado. Está tendo uma procura muito grande por caminhões pipa no setor privado e quem tem já está locado”, relata.

