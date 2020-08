Destaques 02/08/2020 16:32 Redação I Nativa News NOVA BANDEIRANTES: Operação integrada apreende dois homens por porte ilegal de arma de fogo Foto: Divulgação Força Tática do 9° Comando Regional em operação da Região Integrada de Segurança Pública - RISP no município de Nova Bandeirantes retirou duas armas de fogo, munições e insumos de recarga, neste sábado (01). Força Tática do 9° Comando Regional em operação da Região Integrada de Segurança Pública - RISP no município de Nova Bandeirantes retirou duas armas de fogo, munições e insumos de recarga, neste sábado (01).

Barreiras foram realizadas, um veículo com dois ocupantes foi abordado, no interior foi localizado um saco contendo uma espingarda calibre 32 e insumos para recarga de cartuchos. Um dos ocupantes afirmou ser o proprietário do material e foi conduzido.

Outro veículo foi abordado, o condutor informou que portava uma arma de fogo. No porta luvas foi encontrado um revólver calibre 38 com 06 munições. O homem foi detido e conduzido e a arma apreendida.

Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. A operação segue durante todo o final de semana.

