Detran-MT reabre mais unidades no Estado a partir desta segunda

A partir da próxima segunda-feira (03.08), unidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) em mais 12 municípios de Mato Grosso voltarão a atender ao público, com serviços presenciais por agendamento. Com isso, o Detran-MT soma 41 cidades com unidades em funcionamento de um total de 63 municípios que contam com unidades da Autarquia no Estado. CONFIRA AQUI AS UNIDADES QUE JÁ ESTÃO ABERTAS E AS QUE IRÃO REABRIR

Na primeira semana de reabertura, as 12 unidades irão atender somente os cidadãos que já estavam com atendimento agendado e tinham sido suspensos, em razão do fechamento temporário de tais unidades.

Novos horários para agendamentos pelo site do Detran-MT serão liberados apenas após as unidades atenderem todas as demandas dos cidadãos já agendados.

Os 12 municípios que irão retomar o atendimento ao público do Detran-MT são: Guiratinga, Poxoréo, Arenápolis, Poconé, Nortelândia, Rio Branco, Nova Olímpia, Sapezal, Vila Bela da Santíssima Trindade, Colniza, Nova Xavantina e Pedra Preta.

Esses municípios foram classificados com risco moderado e baixo de contágio do novo coronavírus, conforme o Boletim Informativo n° 144 da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), divulgado na quinta-feira (30.07), com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso.

Já as unidades do Detran-MT nos municípios de Paranatinga, Nova Mutum, Tapurah e Brasnorte estarão com o atendimento ao público suspensos, a partir de segunda-feira (03.08), por esses municípios terem sido classificados como alto risco de contágio do vírus.

Em Cuiabá e Várzea Grande, todas as unidades da Autarquia permanecem com o atendimento presencial suspenso temporariamente, por continuarem na classificação de risco alto de contágio do novo coronavírus, conforme o boletim informativo da SES-MT.

Continuam fechados a sede, em Cuiabá, os Núcleos de Atendimento do Shopping Estação, Goiabeiras Shopping e Galeria Itália. Também segue fechada a unidade do Detran localizada no Várzea Grande Shopping.

O prazo de suspensão do atendimento nas unidades será atualizado semanalmente, conforme a divulgação do Boletim Informativo da Secretaria de Estado de Saúde com a classificação de risco de contágio do novo coronavírus nos municípios mato-grossenses.

Em razão disso o Detran-MT informa que não irá realizar novos agendamentos para atendimento nessas cidades, até a reabertura dessas unidades.

Agendamento

Nas unidades que estarão com o atendimento ao público retomado, o cidadão será atendido somente por agendamento, para evitar aglomeração. Para isso, deve acessar o site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br) e clicar na mensagem de tela (pop up), que irá direcionar à página de agendamento.

Ao entrar na página, deve preencher o formulário com os seus dados pessoais, escolher qual das 41 unidades deseja ser atendido e agendar a data e o horário para o atendimento presencial.

Canal para informações

Durante o período de suspensão do atendimento presencial em unidades do Detran no Estado, o cidadão pode obter informações e esclarecer dúvidas sobre os procedimentos e serviços da Autarquia através do e-mail: disquedetran@detran.mt.gov.br