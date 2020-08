Destaques 03/08/2020 13:46 www.rdnews.com.br NOVA MONTE VERDE: Após bebedeira e churrasco, homem é encontrado morto em fazenda Oidoso Heleno Erivam de Sousa, de 64 anos, foi encontrado morto com um tiro no rosto em uma fazenda na qual trabalhava, em Nova Monte Verde (a 944 km de Cuiabá), na manhã deste domingo (2). Segundo a Polícia Civil, os funcionários foram em um churrasco na fazenda vizinha, incluindo o idoso, no sábado (1º). Após a comemoração, eles levaram Heleno de volta para casa, pois ele estava muito bêbado. Eles retornaram para o churrasco e continuaram na comemoração. Na manhã seguinte, no domingo, eles encontraram Heleno caído no chão da cozinha. Já estava sem vida e aparentemente com um tiro no rosto. No local, a polícia verificou o corpo caído no chão e o rosto cercado por sangue. A Politec esteve no local e uma arma de fogo e munições foram apreendidas. Os funcionários foram convidados a irem para delegacia para serem ouvidos e prestarem esclarecimentos. A Polícia Civil de Nova Monteverde investiga o caso, que foi registrado como homicídio.

Veja também sobre NOVA MONTE VERDE HOMICIDIO FAZENDA ENCONTRADO MATO GROSSO Voltar + Destaques