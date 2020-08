Destaques 03/08/2020 16:53 Redação I Nativa News Homem é detido em Alta Floresta após colocar fogo em moto de casal, chamas também atingiram residência Foto: Ilustração Um homem foi detido após atear fogo em uma motocicleta no bairro Cidade Alta, em Alta Floresta, durante a madrugada. A vítima acionou Corpo de Bombeiros e posteriormente a Polícia Militar após o ocorrido.

Conforme registro do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada para conter um incêndio em residência, chegando ao local se deparou com uma motocicleta em chamas na área da casa, e um princípio de incêndio na parede. As chamas foram debeladas.

A Polícia Militar também foi acionada, a mulher relatou que acordou com uma batida na janela do quarto, ao se levantar viu o acusado no quintal retirando algumas peças de roupa do varal e ateando fogo. Na sequência o acusado se aproximou da motocicleta, uma Broz, do esposo da vítima e ateou fogo nela.

Em posse das informações o acusado foi encontrado no bairro Vila Nova e detido para as devidas providências. O caso foi registrado as 03h da manhã desta segunda-feira (03).

