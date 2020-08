CASO BETANHA: Mais dois presos em caso de mulher executada no Vila Nova em Alta Floresta

Depois de pegar um suspeito e identificar uma arma usada no crime, a Polícia Civil de Alta Floresta prendeu mais dois suspeitos de participação na morte de Maria Betanha Moraes, executada na porta de casa na Rua Orlândia, na noite de 2 de julho no Bairro Vila Nova.

A mulher no ato do crime estava ao lado de algumas pessoas e com um neto no colo quando elementos em motocicletas chegaram.

Um desceu e ordenou que ela entregasse a criança à outra pessoa. Foi então que passou a atirar várias vezes e depois saiu em fuga.

Os elementos presos tem 22 e 23 anos. O mais velho segundo o delegado Pablo Carneiro, esteve na cena do crime e seria o condutor do veículo. Já o outro preso teria fornecido a arma usada para matar Betanha.



Adolescente apreendido

Além dos dois adultos presos, um menor também foi apontado pela participação na execução da moradora do Vila Nova. Na casa dele foi cumprida ordem judicial expedida pela segunda vara da Comarca de Alta Floresta. Lá a Polícia Civil fez buscas e encontrou vestígios do tráfico como caderno de anotações e principalmente contabilidade do comércio de droga, achou balança de precisão, grandes porções de pasta base de cocaína, entre outros produtos.

Mas o adolescente no ato da busca não foi encontrado. O caso segue investigado pela Polícia Civil de Alta Floresta.