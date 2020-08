Destaques 04/08/2020 19:08 Assessoria/Polícia Civil-MT Homem foragido da Comarca de Aripuanã é preso por policiais civis de Nova Canaã Foto: Divulgação Policiais civis de Nova Canaã do Norte (699 km ao norte de Cuiabá) cumpriram na manhã desta terça-feira (04) um mandado de prisão contra um homem foragido da Justiça, que responde a processo pelo crime de tráfico de drogas na Comarca de Aripuanã. O homem de 35 anos está respondendo ao processo em regime semiaberto e era obrigatória o comparecimento à unidade prisional do município, não podendo se ausentar da comarca sem autorização judicial. Após diligências, os policiais o localizaram em uma pousada nas proximidades da usina hidrelétrica de Colíder. Após ser comunicado da prisão, o homem foi encaminhado para a delegacia de Nova Canãa para a formalização do mandado e depois irá para uma unidade prisional da região Norte.

