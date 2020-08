Destaques 04/08/2020 19:32 Olhar Direto Sinop: Polícia descobre escavação de túnel em cela com 44 presos Policiais penais descobriram o início de escavação de um túnel na cela 5 do raio Laranja, da Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop (a 480 quilômetros de Cuiabá), na manhã desta terça-feira (04). De acordo com as informações da direção da unidade, já havia a desconfiança da intenção dos recuperandos. Na cela havia 44 presos. “Desde o fim de semana estávamos monitorando o raio que apresentava atitude suspeita. Em revista foram encontrados pedaços de ferros que levavam a crer que estavam trabalhando num plano de fuga. Ontem no lixo retirado do interior da cela foi encontrado poeira e fragmentos de concreto. Nesta manhã em procedimento de revista geral no raio, logramos êxito na missão", explicou o diretor da unidade Roni de Souza.

No dia 09 de janeiro deste ano, os policiais penais na unidade também conhecida como “Ferrugem” descobriram outro túnel também no raio laranja, contudo, na cela 3.

Segundo informações da assessoria de imprensa, a direção da unidade registrou boletim de ocorrência sobre a escavação do túnel. E também será aberto procedimento administrativo disciplinar para apurar quais são os presos envolvidos na abertura do túnel.

Veja também sobre Sinop escavação cela túnel Penitenciária Mato Grosso Voltar + Destaques