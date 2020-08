Destaques 05/08/2020 06:52 MT Esporte Covid-19: sobe para 14 o número de óbitos em Alta Floresta Foto: Reprodução O Boletim Epidemiológico emitido nessa terça (4) pelo Comitê de Enfrentamento ao Novo Corona Vírus em Alta Floresta mostra a desocupação dos Leito UTI do Hospital Regional Albert Sabin. No ultimo boletim a ocupação passava dos 70% e no de hoje esta em 60%. Dos 14 leitos disponíveis, 8 deles estão ocupados. Outro dado importante é quanto aos números de óbitos que chega a 14 no município de Alta Floresta. Já os casos ativos voltaram a crescer e chega nessa terça (4) a 125 casos. O secretário de saúde do estado de Mato Grosso Gilberto Figueiredo frisou no dia de hoje que a flexibilização das atividades econômicas não significa dizer que a Covid-19 acabou e que o coronavírus não está mais infectando as pessoas. Portanto, continua sendo muito importante a adoção de todas as medidas não farmacológicas, como o uso das máscaras e o isolamento social; principalmente quem faz parte do grupo de risco. Para que possamos controlar essa infecção até que tenhamos uma vacina ou um remédio específico para o tratamento e cura”, disse Gilberto. Confira o boletim emitido nessa terça (4)

