Policia Militar de Nova Monte Verde intensifica fiscalização junto com prefeitura após aumento de casos de covid

Nas últimas semanas o município de Nova Monte Verde enfrentou uma considerável alta no número de pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Entre os dias 27 de julho e 05 de agosto, 22 novos casos foram registrados, autoridades municipais acreditam que o aumento é reflexo da falsa sensação de segurança gerada quando o município ficou 07 dias consecutivos sem nenhum registro.

Nesta semana o comandante do 3º Pelotão de Polícia Militar, 2º Tenente Abel, em reunião do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 em Nova Monte Verde informou que novas medidas serão adotadas. “A gente vai estar intensificando a questão da fiscalização e apoio aos fiscais da prefeitura porquê, Nova Monte Verde infelizmente teve um aumento de casos exponencial e isso em virtude do desrespeito das pessoas que estão positivadas e eles permanecerem em circulação”, apontou o Tenente.

Um dos motivos apontados como aumento dos casos testados positivo, conforme o Tenente, é “a população também, nos de final de semana e no horário noturno, acreditam que são imunes, diante a anterior baixa de contaminação aqui do município e está frequentando local de aglomeração e em virtude disso aí, a gente vai intensificar muito mais a fiscalização”. Com as fiscalizações intensificadas, o novo decreto alterou o toque de recolher para o horário entre as 21h e as 05h no perímetro urbano.

Outras medidas previstas no decreto nº 44/2020, como exigir o uso de máscara e deixar disponível álcool 70% para a higienização das mãos, permanecem ativas. “E os proprietários de estabelecimentos comerciais também poderão estar respondendo se eles não estiverem agindo de acordo com o decreto”, concluiu o Tenente frisando, “E lembrando, o proprietário de um estabelecimento comercial, se ele enfrentar resistência do cliente com relação a utilização de máscara ou de deixar o local por não estar portando máscara, pode entrar em contato com a Polícia Militar para que sejam tomadas as providências necessárias”.