Destaques 06/08/2020 12:40 Lucas Rodrigues | Secom-MT Governo distribuí testes para 17 prefeituras de Alta Floresta e Peixoto de Azevedo Foto por: Christiano Antonucci - SECOM/MT O Governo de Mato Grosso enviou mais de 24 mil testes rápidos de covid-19 para os 17 municípios que compõem a região Norte do estado, a exemplo de Alta Floresta e Peixoto de Azevedo (veja a lista completa ao final da matéria). Todos os testes já foram recebidos pelas prefeituras, que devem encaminhá-los para a atenção básica de Saúde. No total, o Estado adquiriu 400 mil testes rápidos, sendo que 300 mil estão sendo distribuídos para os 141 municípios de Mato Grosso. Os outros 100 mil estão à disposição do Centro de Triagem Covid-19, na Arena Pantanal, e dos hospitais administrados pelo Executivo. Além destes, mais 100 mil testes foram doados por uma empresa. “Sabemos que há uma dificuldade muito grande dos municípios para a aquisição, e por isso o Estado têm dado mais essa contribuição”, afirmou o governador Mauro Mendes. O governador ressaltou que a testagem auxilia as pessoas com sintomas leves a iniciarem o tratamento de forma precoce. A base de cálculo usada para a distribuição é de 8,5% da população de cada município. “Com o teste rápido disponível já na UPA, na policlínica ou no PSF, o paciente que estiver contaminado já consegue descobrir a doença no início e partir para o tratamento precoce. Isso evita que a situação se agrave e ele venha a precisar de uma UTI. É uma ferramenta que ajuda a salvar vidas”, destacou. Para o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, a iniciativa é uma forma do Governo de Mato Grosso incentivar a testagem e reforçar a atuação da atenção primária à Saúde, “que é uma responsabilidade dos municípios”. “Além de fornecer testes, o Estado também atua fortemente no Centro de Triagem da Covid-19, que amplia consideravelmente o número de diagnósticos realizados da Baixada Cuiabana e facilita o acesso ao tratamento precoce”, pontuou Figueiredo. Os testes adquiridos pelo Governo custaram até 11 vezes mais baratos que os adquiridos em outros estados. Enquanto os preços praticados nos demais estados variaram entre R$ 55 a R$ 199 por cada teste, o Governo de Mato Grosso conseguiu adquirir diretamente de uma fabricante chinesa por U$S 3 dólares, ou seja, R$ 17,83, considerando frete e o valor do dólar pago nas aquisições. Confira a quantidade distribuída para cada um dos 17 municípios da região norte: MUNICÍPIO TESTES DISTRIBUÍDOS ALTA FLORESTA 4.400 APIACÁS 850 CARLINDA 875 COLÍDER 2.850 GUARANTÃ DO NORTE 3.050 ITAÚBA 325 MARCELÂNDIA 900 MATUPÁ 1.400 NOVA BANDEIRANTES 1.300 NOVA CANAÃ DO NORTE 1.075 NOVA GUARITA 375 NOVA MONTE VERDE 775 NOVA SANTA HELENA 325 NOVO MUNDO 775 PARANAÍTA 950 PEIXOTO DE AZEVEDO 2.975 TERRA NOVA DO NORTE 825 TOTAL 24.025

