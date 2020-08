Destaques 06/08/2020 16:29 G1MT Carro com 6 pessoas cai de ponte em Carlinda Foto por: Fabrício Nunes Quatro pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave, após o carro em que elas estavam cair em um rio em Carlinda, a 724 km de Cuiabá, nessa quarta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, o motorista teria perdido o controle do veículo ao passar pela ponte na rodovia MT – 208. De acordo com a polícia, o próprio condutor do carro foi quem socorreu os passageiros. No local, os policiais encontraram duas mulheres e dois homens com ferimentos graves. Já o motorista não teve alguns arranhões e estava consciente. O veículo ficou submerso no rio. As vítimas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pela Polícia Militar ao Hospital Municipal de Carlinda. Após os primeiros socorros, os pacientes foram encaminhados ao Hospital Regional de Alta Floresta. A unidade de saúde informou que dois pacientes estavam em estado grave até a manhã desta quinta-feira (6) e os outros estavam estáveis.

