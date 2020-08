Destaques 07/08/2020 06:11 Redação I Nativa News Bombeiros encerram buscas por homem desaparecido há 7 dias na região do Teles Pires em Carlinda Foto: Divulgação O Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta suspendeu, nesta quinta-feira (8), as buscas por José Rogério Fernandes, 39 anos, que desaparecido na região do rio Teles Pires, linha 13, comunidade Terra Prometida em Carlinda. Nenhuma pista que apontasse a localização do homem foi encontrada, informou o CBM. Buscas pelo corpo foram feitas tanto na superfície do rio quanto por mergulho. Ainda de acordo com os bombeiros, todas as informações que foram recebidas eram "imprecisas" e não há registros de que o homem tenha se afogado. Caso apareçam novas informações sobre o caso, as buscas serão retomadas imediatamente. Todos os detalhes colhidos durante as buscas serão encaminhadas à Polícia Civil, através de relatórios, para que haja continuidade na investigação do desaparecimento. Fernandes estava residindo sozinho em um acampamento improvisado na beira do rio Teles Pires, havia dito a terceiros que não estava bem de saúde e que iria sair do local, depois disso, não foi mais encontrado. Familiares registraram o caso no dia 03 de agosto, sendo que a última vez em que José Rogério Fernandes, 39 anos foi visto, foi no dia 28 de julho.

