Destaques 10/08/2020 05:51 Hemilia Maia/Assessoria De forma remota Unemat volta às aulas nesta segunda-feira Foto: Reprodução A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) retorna às aulas, de forma remota, a partir desta segunda-feira, dia 10 de agosto, após regulamentar o Ensino Remoto Emergencial (ERE) e o Período Letivo Suplementar Excepcional (PLSE). A proposta é atender a comunidade acadêmica durante a situação de suspensão das aulas presenciais em função da situação sanitária imposta pela pandemia de Covid-19. Com a aplicação do PLSE, o calendário de 2021 não sofrerá nenhum prejuízo. O PLSE contempla três calendários sucessivos, com 6 semanas cada. No primeiro deles o período de aulas será de 10 de agosto a 21 de setembro. No entanto, o PLSE poderá ser cancelado e as aulas presenciais, suspensas desde março, poderão ser retomadas a qualquer tempo desde que a pandemia termine e seja seguro retornar. Período Letivo Suplementar Excepcional Calendário 1 – aulas de 10 de agosto a 21 de setembro de 2020. Calendário 2 – aulas de 13 de outubro a 24 de novembro de 2020. Calendário 3 – aulas de 7 a 18 de dezembro de 2020 e de 4 a 29 de janeiro de 2021.

