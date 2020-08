Destaques 10/08/2020 06:06 MT Esporte LABORATÓRIO COVID 19: Resultado de exames é mais rápido através do IFMT em AF Foto: Divulgação - IFMT Lançado oficialmente no dia 11 de julho, o Laboratório de Biologia Molecular do campus do IFMT de Alta Floresta, com foco na realização dos testes PCR para detecção de Covid-19, a unidade entrou em funcionamento apenas dia29. O motivo, atraso na entrega de um dos produtos essenciais para a realização dos exames.

Apesar do pequeno atraso, o Laboratório iniciou a produção dos testes PCR para a Covid 19 iniciaram de forma acelerada e até a manhã de quarta (5), haviam sido realizados 333 exames. Mas novos lotes já tinha sido recebidos e até o final de semana esse volume será muito maior.

De acordo com o diretor geral do campus do IFMT de Alta Floresta, Professor Júlio Cesar dos Santos, a angústia acabou, já que os resultados estão sendo entregues em 24 horas. Através do LACEN – Laboratório Central do Estado que atende todos os municípios de Mato Grosso, demorava mais de 10 dias.

Testes positivos

De acordo com o diretor, 1/3 dos exames realizados até agora, testaram positivamente para a Covid19. Isso explica o aumento no número de casos ativos em Alta Floresta que ultra passou os 130 casos ativos ainda na quinta-feira, dia 6.

Os números na região também aumentaram já que o laboratório esta recebendo exames dos municípios que integram o Consórcio Regional de Saúde, sendo eles, Carlinda, Paranaíta, Alta Floresta, Apiacás, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde.

A implantação do laboratório é uma parceira do IFMT com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Prefeitura de Paranaíta e o Consórcio de Saúde dos Municípios da região norte. Essas instituições aportaram recurso financeiro para a compra de materiais e equipamentos, enquanto o IFMT entrou com o espaço físico e com os profissionais técnicos para a realização dos testes.

Além dos testes, o IFMT de Alta Floresta já produziu mais de 10 mil litros de álcool em gel e álcool líquido 70%, que foram distribuídos para diversas instituições do município e da região.

