Alta Floresta tem saldo negativo na geração de empregos; indústria lidera

O município de Alta Floresta sentiu a crise causada pelo Coronavírus que também impactou no setor de empregos. Só Notícias constatou através do balanço da secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que foram 299 desligamentos e 287 contratações, resultando no fechamento de 12 vagas a mais, no mês de junho.

A indústria foi o setor que mais mandou trabalhadores embora. Foram 23 a mais, resultado de 71 demitidos e 48 admissões.

Por outro lado, três setores ajudaram ‘segurar’ os impactos negativos. Já a agropecuária abriu 8 vagas a mais, o comércio 2, e a construção empregou uma pessoa a mais.

Em todo o Estado foram geradas 6.790 vagas após reação dos principais setores da economia superando resultados negativos de meses anteriores por conta da pandemia da Covid.

Lucas do Rio Verde gerou 86 funcionários a mais, saldo de 1.033 contratações e 947 desligamentos. Em Sorriso foram criadas 448 funcionários admitidos a mais. Em Sinop, foram 371.